Maltempo in Irpinia, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco

Dopo un lungo periodo di temperature quasi estive, puntuale oggi 4 novembre la nostra provincia è stata interessata da un forte maltempo, che in alcuni punti hanno assunto le caratteristiche di vere e proprie bombe d’acqua. I Vigili del Fuoco di Avellino fino a questo momento hanno effettuato più di 50 interventi di soccorso che hanno riguardato soprattutto allagamenti, recupero di veicoli impantanati, caduta di rami ed alberi per il forte vento e anche salvataggio animali. Ad Avellino gli interventi effettuati sono stati soprattutto per la caduta di alberi e parti pericolanti dovuti anche al forte vento. Mentre per quanto riguarda le forti piogge le aree più interessate sono state Montella e Lioni, dove sono stati effettuati allagamenti di scantinati e box, e recuperati diversi veicoli rimasti impantanati anche in mezzo metro d’acqua. L’intervento più importante è stato fatto nel comune di Lioni in contrada Oppido, dove sei cavalli di un proprietario del posto, sono finiti nel letto del fiume Ofanto, e sono stati tratti tutti in salvo. In tarda serata la situazione è andata man mano migliorando, ma sono ancora diversi gli interventi in corso di espletamento.