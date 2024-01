A16. Auto si ribalta sull’autostrada , 43 enne ferito

Negli ultimi tempi, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati ad intervenire in quattro incidenti stradali nel territorio, sottolineando la costante necessità di vigilanza e soccorso su strada. L’ultimo di questi interventi, avvenuto intorno alle 14:30, è stato gestito dalla squadra del distaccamento di Grottaminarda sull’Autostrada A16, Napoli – Canosa, al Km 103,900 in direzione Canosa, nel comune di Vallata.

L’incidente coinvolgeva un’autovettura che aveva sbandato e si era ribaltata. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 43 anni, originario di Andria, che ha riportato ferite e è stato trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Ariano Irpino per ricevere le cure mediche necessarie.

Durante le operazioni di soccorso, il personale dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza il veicolo incidentato, garantendo un’azione rapida ed efficace per preservare la sicurezza dell’incidente. Nonostante i rallentamenti alla circolazione causati dalle operazioni di soccorso, l’importante snodo viario che collega la Campania alla Puglia non è stato chiuso al traffico.

L’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza del lavoro delle forze di soccorso e il loro ruolo cruciale nel garantire la sicurezza degli automobilisti e dei passeggeri. La prontezza e la professionalità dimostrate dai Vigili del Fuoco sono essenziali per gestire situazioni di emergenza stradale e mitigare i rischi connessi.