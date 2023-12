A Montemarano con Pino Aprile, Presentazione del libro “La Brigante Bambina”

L’associazione PROMONTEMARANO organizza per il giorno 27 dicembre 2023, la presentazione del libro “La Brigante Bambina” arricchendo con la presenza del famoso giornalista Pino Aprile, la rassegna culturale Irpina.

Il 27 dicembre alle ore 17:30, presso l’Auditorium Comunale di Montemarano, Pino Aprile giornalista e scrittore di fama internazionale presenterà il suo romanzo “La Brigante Bambina” edito da Libreria Pienogiorno. Sarà incalz ato da Carla Gambale, blogger e speaker radiofonica. A seguire il pubblico sarà coinvolto in un dibattito con l’autore, per parlare del passato e del futuro del nostro meraviglioso territorio.

“La Brigante Bambina” è il primo romanzo di Pino Aprile, in cui attraverso la storia personale della brigantessa Luisa, si snocciola la Storia ben più grande di tutte le popolazioni del Sud soggiogate dai piemontesi durante la loro occupazione. Il romanzo dà una lettura nuova rispetto ciò che è avvenuto nel periodo del Risorgimento, dando la parola ai vinti che hanno lottato per la liberazione del Sud Italia, sottolineando l’efferatezza dell’esercito sabaudo che ha attuato una vera e propria conquista coloniale nel Meridione.

Pino Aprile è giornalista e scrittore. È stato vicedirettore di Oggi e direttore di Gente. Per la TV ha lavorato con Sergio Zavoli al settimanale del TG1: TV7. Autore di saggi di straordinario successo, tradotti in diversi paesi; Terroni, uscito nel 2010 e diventato un caso editoriale da mezzo milione di copie, e i successivi lavori, tra cui Giù al Sud, Carnefici e Il male del Nord, hanno fatto di lui uno dei giornalisti d’inchiesta più seguiti d’Italia, al Sud come al Nord.

A New York è stato proclamato “Uomo dell’Anno” dall’Italian Language InterCultural Alliance.

Carla Gambale archeologa e professoressa di lettere. Ha collaborato tra gli altri con Meganerd.it e Radiosonar.net. Nel 2016 apre il blog letterario Tararabundidee, scrive per AltriAnimali e parla di libri e fumetti su Radio Onda Rossa. Cura il podcast di fumetti Sailor Comics e il gruppo di lettura di Bookish Libreria.

