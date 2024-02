“Un matrimonio felice non è un dono, è una conquista che solo i virtuosi come voi hanno raggiunto. Siete un esempio per tutti. Felicitazioni”.

Il 2 febbraio scorso, hanno festeggiato le nozze d’oro i coniugi Orsola e Raffaele, a loro giungono gli auguri da parte di parenti ed amici, la redazione di Binews si associa.