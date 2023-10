100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale (AV), compie gli anni Francesco Piccolo.

Caro Francesco Piccolo,

In questo giorno speciale, vorremmo esprimere i nostri più affettuosi auguri di compleanno. Per noi sei molto più di un collaboratore; sei una figura fondamentale e indispensabile per il nostro team. Grazie alle tue straordinarie foto, riesci a raccontare e immortalare i momenti più significativi della nostra zona, regalando loro un’eterna bellezza.

Nel tuo giorno speciale, ti auguriamo una vita ricca di felicità, successi e soprattutto, una salute inossidabile. Che tu possa continuare a portare il tuo talento nel mondo delle immagini e che ogni giorno ti arricchisca con esperienze straordinarie.

Ricordati di apprezzare ogni momento, proprio come fai con le tue fotografie, e di condividerlo con coloro che ami, specialmente i tuoi genitori, che sono una parte importante della tua vita.

Buon compleanno, Francesco! Possa questo nuovo anno portare con sé tante opportunità e realizzazioni. Grazie per il tuo impegno e la tua dedizione. Tanti auguri dal direttore e da tutto lo staff.