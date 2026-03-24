100 DI QUESTI GIORNI. Avella: Anna Maria Di Salvio compie 63 anni

Giornata speciale ad Avella, dove si festeggia un compleanno importante e ricco di affetto: Anna Maria Di Salvio compie 63 anni, circondata dall’amore della sua famiglia.

Un traguardo che non è solo un numero, ma il segno di una vita fatta di dedizione, valori e legami profondi, costruiti giorno dopo giorno con il sorriso e la forza che da sempre la contraddistinguono.

A volerle dedicare un pensiero speciale è il figlio Stefano Biancardi, insieme alla nuora Maria Giovanna Leva, che con affetto e gratitudine le rivolgono i più sinceri auguri.

A rendere ancora più dolce questa giornata sono i nipoti Anna Maria, Cristian, Miriam e i piccoli gemelli Gennaro ed Emanuele, che rappresentano la gioia più grande e il cuore pulsante della famiglia.

Un augurio corale, pieno di amore e riconoscenza, per una donna che è punto di riferimento e guida per tutti.

Buon compleanno Anna Maria, che questo giorno sia solo uno dei tanti momenti felici che ti aspettano!