100 DI QUESTI GIORNI. AVELLA, 38 anni di Amore e Dedizione: Una lettera di Rosa Bernardo al suo Amato Luigi

03/08/2024 – Amore mio, oggi celebriamo 38 anni di vita insieme, dal nostro matrimonio il 03/08/1986. Ogni giorno al tuo fianco è stato un dono prezioso. Ricordo ancora il giorno in cui ci siamo conosciuti e come la tua insistenza ha illuminato la mia vita. Da allora, abbiamo costruito un mondo di amore, fedeltà e complicità. Se ripenso a quando ho affrontato il tumore, la tua presenza costante e il tuo amore mi hanno dato la forza di combattere e guarire. Non potrò mai dimenticare come mi hai tenuto la mano, giorno dopo giorno, rassicurandomi con la tua presenza… O quando tu non stavi bene, sono stata al tuo fianco, cercando di darti lo stesso supporto e amore che tu hai dato a me. La tua forza e il tuo coraggio in quei momenti mi hanno fatto ammirarti ancora di più. Insieme abbiamo affrontato ogni difficoltà, uscendo sempre più forti e legati da un amore che ha resistito a ogni avversità. Ti ricordi l’arrivo della nostra figlia, l’11 febbraio 2000, è stato uno dei momenti più belli della nostra vita. Vederla crescere è stato un dono immenso, e ogni suo sorriso è una testimonianza del nostro amore e della nostra famiglia. È vero, ne abbiamo affrontate di tutti i colori anche, le cattiverie delle persone, ma insieme siamo stati invincibili. La nostra unione ci ha permesso di superare ogni problema e ogni ostacolo con dignità e forza. Ogni prova ha solo rafforzato il nostro legame, e ogni gioia ha reso il nostro amore ancora più profondo. Luigi, sei il mio compagno di vita, la mia roccia, e la mia più grande fonte di felicità. Non posso immaginare la mia vita senza di te. Il tuo amore mi ha reso una persona migliore, e ogni giorno al tuo fianco è un nuovo motivo per sorridere. Grazie per essere stato il mio sostegno, la mia guida e la mia anima gemella. Ogni momento passato insieme è stato una lezione di amore, pazienza e dedizione. In questo giorno speciale, voglio dirti quanto ti amo e quanto sei importante per me. Non smetterò mai di avere attenzioni per te! Abbiamo ancora un lungo viaggio insieme, sempre fianco a fianco, con il nostro amore che continua a crescere proprio come ha fatto in questi splendidi 38 anni. Con tutto il mio amore, Sempre e per sempre, Tua, Rosa.