MUGNANO DEL CARDINALE. Incidente mortale sulla Provinciale perde la vita un motociclista trentenne

Grave incidente stradale questa mattina, domenica 6 agosto 2023, intorno alle ore 11 sulla strada Provinciale nel Comune di Mugnano del Cardinale. L’incidente è avvenuto tra un trattore e un motociclista. L’impatto tra i mezzi non ha dato scampo al centauro che è morto sul colpo. Il giovane a bordo di una moto di grossa cilindrata era in compagnia di altri centauri e proseguiva in direzione Monteforte, provenienti dall’area casertana. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e la Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale che hanno immediatamente avviato le indagini su dinamica e responsabilità. Intervenuti anche i sanitari del 118 ma era inutile il loro intervento essendo il giovane già morto. Sul posto è giunto anche il magistrato di turno del Tribunale di Avellino che ha autorizzato il sequestro del corpo e il trasporto presso l’ospedale M0scati di Avellino per procedere nelle prossime ore all’autpsia del giovane. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posto sotto sequestro. Alla guida del trattore un cinquantenne del posto.