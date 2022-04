Giornata mondiale autismo, a Roccarainola inaugurata ‘panchina blu’. VIDEO

L’impegno di tutte le istituzioni nei confronti dei bambini speciali per noi è una priorità, e deve esserlo anche nelle amministrazioni locali come in quelle nazionali. Con l’inaugurazione a Roccarainola della ‘panchina blu’, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, si è voluto trasmettere questo messaggio in modo chiaro e forte, auspicando che siano tanti i comuni che seguiranno questo esempio. “Un impegno concreto che vogliamo estendere anche in altri territori. Proprio in questo comune Europa Verde sta valutando la proposta del comune di realizzare un centro gestito dalle mamme dedicato a questi bambini; il Comune ha già individuato anche lo spazio adatto”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha partecipato all’inaugurazione della ‘panchina blu’ insieme al sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo, alla co-portavoce regionale di Europa Verde Fiorella Zabatta, alla presidente dell’associazione Autismo in Movimento Annalisa Vetrano, all’avvocato Annamaria D’Arienzo, alla psicologa Veronica Simeone, e al dirigente scolastico Angela Sciancalepore.





