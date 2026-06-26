Comiziano, il cordoglio per la morte dell’operaio Carmine Spirito di Sirignano: il cordoglio dell’Amministrazione comunale

La comunità di Comiziano si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Carmine Spirito, l’operaio che ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto sul territorio comunale.

Con un messaggio ufficiale, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno espresso il più profondo cordoglio per la perdita del lavoratore, manifestando vicinanza ai suoi familiari, agli amici e ai colleghi in un momento segnato da immenso dolore e sgomento.

«Con profondo dolore – si legge nella nota – il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Comiziano esprimono il più sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Carmine Spirito, operaio che ha perso la vita sul territorio comunale».

L’Amministrazione ha inoltre rivolto, a nome dell’intera cittadinanza, un pensiero di raccoglimento e solidarietà alla famiglia della vittima, condividendo il dolore per una tragedia che ha profondamente colpito la comunità.

La morte di Carmine Spirito lascia un vuoto profondo e riaccende l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che stanno giungendo ai familiari, testimonianza dell’affetto e della stima nei confronti dell’operaio scomparso.