Avellino Summer Festival, Zarrillo incanta Picarelli. E stasera inizia la magia jazz al Duomo

Michele Zarrillo ha regalato una serata indimenticabile ieri a Picarelli. La piazza della frazione era gremita di fan entusiasti che hanno cantato a squarciagola ogni singolo pezzo dell’artista. Un viaggio emozionante nella discografia di Zarrillo, che ha trovato la partecipazione calorosa e attiva di un pubblico trasversale, sorprendendo lo stesso cantante. “Una pubblico fantastico”, ha dichiarato Zarrillo, “mi sono sorpreso che anche i giovani conoscessero le mie canzoni che ormai hanno più di 30 anni”.

Ma l’Avellino Summer Festival non si ferma qui. Dopo il successo di Zarrillo, tocca alla musica jazz prendere il centro della scenanei prossimi giorni con la rassegna “Jazz al Duomo”. Dall’8 al 10 agosto, la suggestiva piazza antistante la Cattedrale di Avellino diverrà il cuore pulsante di note ritmate, ospitando artisti di calibro internazionale.

Si comincia l’8 agosto con Vanessa Tagliabue Yorke, una delle voci più importanti ed originali del panorama musicale italiano (Paolo Marra per All About Jazz). Considerata unica nel suo genere dalla stampa italiana ed estera (Chris May per All About Jazz ) si è guadagnata ufficialmente il titolo di Principessa del Jazz sulle pagine di Musica Jazz (MJ Agosto 2022), ai microfoni di Rai Radio3 Suite ed ha ricevuto il passaporto diplomatico ufficiale di Principessa del Jazz Tradizionale e Begum dello Swing dal Sultanato Italiano dello Swing.

Il 9 agosto toccherà a Vittorio Silvestri e Andrea Rea presentare “The Gulfoss Sessions”. Il 10 agosto, invece, chiuderà la rassegna Davide Cerreta. Cantante jazz italo-tedesco, pianista, compositore e professore di canto al Berklee College of Music di New York. È apparso in numerosi locali internazionali, programmi televisivi e festival in tutto il mondo, tra cui: Umbria Jazz Festival, X-Factor (Sky1), The Jazz Bakery (LA), 55 Bar (NYC), A-Trane Jazz Club (Berlino), MHH Teather (Parigi), Teatro Ateneo (Panama), C Note Jazz Club (Porto Rico), tra i tanti.

Il repertorio di Davide consiste in standard jazz tradizionali, melodie hard bop, composizioni originali contemporanee e brani Pop-R&B riarrangiati.

Questo il programma completo:

8 agosto: Vanessa Tagliabue Yorke con “The Princess Theatre”

9 agosto: Vittorio Silvestri e Andrea Rea presentano “The GulfossSessions”

10 agosto: Davide Cerreta Hammond Trio