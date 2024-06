AVELLINO. Il candidato della lista del Movimento Cinque Stelle Giovanni Esposito analizza il risultato ancora provvisorio del voto.

A poche ore dallo scrutinio dei seggi desidero ringraziare gli elettori che hanno indicato la mia preferenza come candidato alla carica di consigliere comunale di Avellino per il M5S, pochi ma generosi e sinceri.

Pochi perché? Perché in questi ultimi cinque anni e da oltre dieci anni ho condotto da uomo libero quale mi reputo di essere e senza alcun condizionamento diverse battaglie rispetto ai problemi che la nostra città e il nostro territorio anche limitrofo mostravano rispetto alla vita delle persone con disabilità, argomentando e parlando con chiarezza e onestà ovunque e in ogni dove, un dialogo e un percorso privo di ogni interesse che poteva venir fuori mettendo al centro del dibattito e in primo piano il concetto di persona attribuito alla diversa abilità.

Una campagna elettorale fatta di contenuti, idee e proposte condivise che potevano consentire ad Avellino di poter essere una città modello su un treno legato alla speranza per tutti, lanciati soprattutto da chi vive costantemente la disabilità e il territorio mettendoci la faccia e credendoci, cosa che continuerò a fare in continuità con il percorso fatto in questi ultimi anni, oltre le strumentalizzazioni dalle quali ho cercato di tenermi fuori.

Accetto il risultato raggiunto, sostengo il mio candidato a sindaco Antonio Gengaro credendo nel suo programma anche in sede di ballottaggio, della squadra di candidati che hanno condiviso questo percorso e con sensibilità mi hanno incluso in un ampio progetto di città e resterò al fianco delle persone con disabilità che riporranno ancor fiducia in me come loro portavoce conclude Giovanni Esposito.