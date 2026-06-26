AVELLINO. Centro storico, cambiano gli orari della ZTL: ecco quando entreranno in vigore

26/06/2026 binews.it Uncategorized 0

AVELLINO. Centro storico, cambiano gli orari della ZTL: ecco quando entreranno in vigore

Si informa la cittadinanza che, con decorrenza dal  29 giugno 2026, entreranno in vigore i nuovi orari di attivazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) all’interno del perimetro del Centro Storico.
La nuova regolamentazione prevede le seguenti modalità:
  • Dal 29 giugno al 31 luglio 2026:
    La ZTL sarà attiva esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo. 
  • Dal 1° agosto al 23 agosto 2026:
    La ZTL sarà attiva  tutti i giorni (dal lunedì alla domenica), dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo.
Si invitano i conducenti al rispetto della segnaletica stradale verticale e dei display informativi posti ai varchi di accesso.AVELLINO. Centro storico, cambiano gli orari della ZTL: ecco quando entreranno in vigore