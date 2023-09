Avella – Il 16 settembre Open Day dell’Oratorio delle Canossiane

Il termine “oratorio” nacque intorno al 1550, grazie a San Filippo Neri, che vide in quel termine una comunità di religiosi e laici che insieme potessero vivere, in comunione fra loro, sui “passi” degli apostoli.

A fine ‘800 fu don Giovanni Bosco, che in una chiesetta del torinese, intitolata a San Francesco d’Assisi, inaugurò un ciclo di incontri fra ragazzi per poter parlare del Vangelo. Era l’inizio di quelli che poi diventeranno i famosi “oratori salesiani”. Da lì in poi in tantissime parrocchie sono stati creati oratori.

Molti di noi conservano ricordi d’infanzia trascorsi all’oratorio con amici, tra risate e giochi. Per fortuna con il passare del tempo l’oratorio non è passato di moda e dalle Canossiane è ancora funzionante.

Sabato 16 settembre sarà possibile conoscere l’’Oratorio Canossiano perché ci sarà il primo Open Day, alle 17, presso l’Istituto delle madri canossiane. L’ evento è rivolto all’intera comunità mandamentale: adulti, giovani e bambini, che potranno conoscere da vicino il progetto educativo dell’oratorio. (L.Carullo)