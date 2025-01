AVELLA. Al via domani i lavori per la nuova strada di collegamento etra via Carmignano e il plesso scolastico di scuola secondaria

Dopo gli espropri della provincia di Avellino domani dà il via a un’importante opera infrastrutturale. Dopo gli espropri dei mesi scorsi, che hanno coinvolto i proprietari confinanti con il terreno interessato, domani inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova strada di collegamento sul territorio comunale. La strada, attesa da tempo, avrà il suo sbocco in via Luciano (ex via Carmignano), nei pressi della storica fabbrica della famiglia Luciano, e rappresenterà una soluzione strategica per migliorare la viabilità e il collegamento nell’area.

Parallelamente, sono stati programmati interventi significativi per il plesso scolastico del comune. I lavori riguarderanno la ristrutturazione delle aule e la realizzazione di un nuovo impianto elettrico, con l’obiettivo di rendere la struttura più moderna, sicura e accogliente per studenti e docenti.

L’amministrazione comunale, che ha promosso e seguito attentamente entrambe le iniziative, sottolinea come questi progetti siano fondamentali per lo sviluppo del territorio. La nuova strada contribuirà a migliorare la mobilità e ad agevolare il traffico locale, mentre gli interventi al plesso scolastico mirano a garantire spazi più adeguati alle esigenze dell’istruzione moderna.