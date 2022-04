Givova Scafati – Penultimo turno della prima fase: Big match contro Tezenis Verona.

Quarta partita in dieci giorni per la Givova Scafati, attesa domani sera, alle ore 20:30 (con diretta televisiva anche sul circuito Mediasport) dalla terza trasferta consecutiva all’AGSM Forum, contro la Tezenis Verona, attuale seconda forza del girone rosso del campionato di serie A2.

Con la stessa squadra che solo tre giorni prima ha violato il PalaDeAndrè di Ravenna, la compagine dell’Agro, con maggiore vigore e consapevolezza nei propri mezzi, si prepara a scendere sul parquet scaligero per sfidare, nel recupero della ventitreesima giornata, uno dei migliori collettivi della categoria, che in classifica, a parte i tre punti di penalizzazione, ha solo una sconfitta in più.

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Dalla vittoria di Ravenna abbiamo capito che se restiamo attenti e concentrati per quaranta minuti, possiamo fornire prestazioni solide e consistenti anche fuori casa. Abbiamo accresciuto il nostro livello di consapevolezza ed autostima, compiendo un importante step in avanti rispetto al passato. Ora però ci attende un’altra sfida difficile, sul campo di Verona, avversario dalla panchina lunga, che ha tanta esperienza, ma anche tanta gioventù e freschezza. E’ una squadra che bilancia bene le sue caratteristiche, proponendo talvolta quintetti esperti e altre volte quintetti più freschi e pieni di energia. Dovremo stare molto attenti ad Anderson, giocatore che dinanzi al pubblico amico può farci molto male, e a Rosselli. Rispetto alla gara dell’andata a campi invertiti, disporranno anche di Caroti, giocatore che fornisce ritmo e maggiore equilibrio in attacco. Dovremo disputare una gara ai limiti della perfezione, contro un collettivo che finora ha perso solo una gara più di noi, al di là della penalizzazione. Ci attende una gara molto fisica, in cui prestare massima attenzione, contro una squadra che cercherà fino alla fine di spodestarci dal primo posto prima dei playoff». (Comunicato Stampa)

adsense – Responsive – Post Articolo