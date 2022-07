CALCIO. RAFFAELE FABIANO E’ UN NUOVO CENTROCAMPISTA ANGRESE

L’Unione Sportiva Angri 1927 comunica di aver formalizzato l’accordo con il centrocampista classe 2000 Raffaele Fabiano. Nella sede di Via Murelle, il presidente Armando Lanzione, il General Manager Antonio De Luca e il direttore sportivo Antonio Del Sorbo, ha perfezionato la trattativa con il nuovo centrocampista.

Queste le prime parole da giocatore dell’Angri di Raffaele Fabiano:

“Voglio dare tutto me stesso per portare i colori grigiorossi dove meritano di stare. Sono un giocatore duttile capace di ricoprire quasi tutti i ruoli del centrocampo. Sono contento di indossare questi colori e spero di ripagare i tifosi sul campo.”

Scheda

Raffaele Fabiano, malgrado la giovane età, può considerarsi un veterano della Serie D. In quarta serie ha fatto il suo esordio nella stagione 2018-2019 vestendo la maglia della Turris. Con la compagine napoletana, nella stagione 2019-2020, raggiunge addirittura la Serie C. Tra i professionisti scende in campo in 22 occasioni. Nella stagione 2021-2022 ritorna in Serie D dove gioca 32 gare e realizza 2 gol con la maglia del Matese. In totale, Fabiano conta oltre 83 presenze in Serie D con all’attivo 6 gol totali.

