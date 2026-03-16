Zeppole di San Giuseppe al Pitstop Caffè di Avella: tradizione e gusto per la Festa del Papà

In occasione della festività di San Giuseppe, conosciuta anche come Festa del Papà, il Pitstop Caffè Pasticceria di Avella, situato in via Nazionale delle Puglie, propone una delle specialità più amate della tradizione dolciaria: le zeppole di San Giuseppe.
Per celebrare questa ricorrenza con gusto, il Pitstop Caffè offre la possibilità di ordinare le zeppole sia fritte che al forno, preparate secondo la tradizione e disponibili in diverse dimensioni: piccole, medie o grandi, per soddisfare ogni preferenza.
Tra le varianti proposte spicca la specialità con ciliegia Santoré, un tocco distintivo che rende queste zeppole ancora più golose e particolari.
Chi desidera assaggiare queste delizie può prenotarle telefonicamente al numero 081 8251154 oppure recarsi direttamente presso il Pitstop Caffè.
Un’occasione perfetta per festeggiare la Festa del Papà con un dolce simbolo della tradizione.
Prenota subito e lasciati conquistare dal gusto delle zeppole di San Giuseppe del Pitstop Caffè.