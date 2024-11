Una celebrazione di Pasquale Pesce: Avella in primo piano grazie alla storica Pasticceria Pesce

di Antonio Vecchione

Avella in primo piano grazie alla Storica pasticeria Pesce. di Antonio Vecchione. “Per il 13esimo anno il Mulino Caputo ha organizzato la rassegna natalizia «Dolci delle Feste dei Grandi interpreti»

Nel salone del Grand Hotel Vesuvio si sono ritrovati dodici maestri pasticcieri con proposte decisamente innovative che non hanno tradito il profumo e il sapore del dolce tradizionale napoletano, la Pastiera. Tra i dodici pasticcieri anche il nostro Pasquale Pesce, ormai stabilmente riconosciuto tra le eccellenze campane e orgoglio del nostro territorio. Il suo successo rappresenta uno stimolo e un incoraggiamento per i giovani: con capacità, impegno e sacrifici è possibile realizzare i propri sogni. Ecco la sua celebrazione sul Mattino di oggi. Pasquale Pesce, della Pasticceria Pesce 1896 di Avella, recentemente premiatonel corso del Campionato del Mondo del Panettone, ha presentato una rivisitazione dedicata alla principessa di Nerola, Anna Maria Tremoille, innamorata dell’essenza dei fiori d’arancio, si tratta di una frolla croccante al burro, con ripieno di ricotta di pecora, grano cotto e panna, aromatizzato con essenza di fiori d’arancio e completato con una glassa di cioccolato al latte”.