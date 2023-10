Avella : Una Serata Indimenticabile alla 10° Edizione della Sagra delle Castagne e Nocciole con Gigione

Ad Avella, in provincia di Avellino, la scorsa sera è andato in scena un evento che ha fatto brillare gli occhi di tutti i presenti: la 10° edizione della Sagra delle Castagne e Nocciole. Continua. Questa straordinaria manifestazione è diventata un appuntamento annuale immancabile per gli amanti della tradizione culinaria campana e per chi cerca un’esperienza di divertimento autentico.

C’è stato anche il prezioso contributo dell’associazione “I SERIAL GRILLER”, un gruppo di giovani volontari appassionati di gastronomia composto da circa 30 membri. Questi ragazzi e ragazze hanno messo in piedi un banco dei sapori eccezionale, offrendo a tutti i visitatori un’ampia selezione di panini, dal classico con cacio cavallo a varianti gourmet con ingredienti sorprendenti. Non potevano mancare le deliziose castagne e nocciuole, le vere protagoniste della serata.

Ma la Sagra delle Castagne e Nocciole è molto più di un’occasione per deliziare il palato. È anche un momento di aggregazione e festa per tutta la comunità di Avella e i numerosi visitatori provenienti da ogni parte della Campania. Questa edizione ha dimostrato ancora una volta che la magia di questo evento risiede nella sua capacità di unire le persone attraverso il cibo, la musica e il divertimento.

La serata è stata resa ancora più speciale grazie al concerto del celebre cantante Giggione, noto per il suo repertorio di musica popolare napoletana. La sua performance ha scatenato l’entusiasmo del pubblico, che ha applaudito e ballato al ritmo delle sue canzoni. Il palco allestito nel cuore di Avella è diventato il centro della festa, unendo le generazioni e creando un’atmosfera di gioia e festa che ha coinvolto tutti.

In conclusione, la 10° edizione della Sagra delle Castagne e Nocciole di Avella è stata un evento straordinario che ha celebrato la cultura e la gastronomia della Campania, grazie anche all’impegno dell’associazione “I SERIAL GRILLER” e al talento di Giggione. Questa serata è stata un perfetto esempio di come il cibo e la musica possono unire le persone, creando ricordi indimenticabili e sorrisi che dureranno a lungo nella memoria di tutti coloro che hanno partecipato.

(Andrea Salvatore Guerriero)