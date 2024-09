AVELLA. Una giornata di festa al Convento di San Francesco: tra storia, cultura e cittadinanza attiva alla comunità Masci Avella 1 “Chiara e Francesco”

Il 4 ottobre, in occasione della festività di San Francesco, il Convento a lui dedicato sarà il cuore di una serie di celebrazioni e attività organizzate dalla comunità Masci Avella 1 Chiara e Francesco, pensate per coinvolgere i cittadini e mantenere alta l’attenzione sul restauro di questo luogo storico. L’evento sarà un’occasione per promuovere cultura, riflessione civica e impegno sociale, attraverso un programma ricco di iniziative.

Il pomeriggio sarà riservato ai più piccoli, che saranno accolti da due attori in costume d’epoca nei panni di San Francesco e Santa Chiara. In un contesto suggestivo e immersivo, i bambini potranno ascoltare la storia dei due santi, narrata attraverso aneddoti e racconti coinvolgenti. A rendere l’esperienza ancora più speciale, ai bambini verranno offerti una merenda e un piccolo ricordo della giornata, affinché possano conservare memoria di questo importante evento.

A seguire, verranno organizzati tavoli di confronto su temi di grande rilevanza sociale e ambientale, come la cittadinanza attiva, la cura del Creato e il servizio ai più deboli. Questo momento di dialogo vuole promuovere la partecipazione attiva della comunità e stimolare la riflessione su come ogni cittadino possa contribuire al benessere collettivo e alla salvaguardia dell’ambiente.

All’interno del Convento sarà allestita una mostra fotografica dedicata allo scautismo adulto, con particolare attenzione al ruolo del Masci a livello nazionale e locale, con una sezione speciale dedicata agli scout di Avella. Oltre alle fotografie, verrà proiettato un video che racconterà la storia e l’impegno degli scout nel corso degli anni. Un angolo dedicato ai vecchi scout di Avella permetterà di rievocare le loro esperienze, creando un ponte tra passato e presente.

La serata si concluderà con un momento conviviale, in cui la comunità si riunirà per degustare cibi preparati dalle mani esperte dei membri locali, in un’atmosfera di festa accompagnata da musica dal vivo. Sarà un’occasione per rafforzare i legami comunitari, condividere momenti di gioia e riscoprire lo spirito di fratellanza che San Francesco ha sempre rappresentato.

Questa giornata non sarà solo una celebrazione religiosa, ma anche un’importante occasione per mantenere vivi i riflettori sul Convento e il suo restauro, un luogo che per la comunità ha sempre rappresentato un punto di riferimento storico e culturale. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare i cittadini sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio locale, coinvolgendoli attivamente in questo progetto di recupero e promozione del Convento di San Francesco.