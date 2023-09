Avella: Successo Strabiliante per la Festa della Madonna delle Grazie e San Sebastiano.

Avella, 13 settembre 2023 – La città di Avella ha recentemente vissuto tre giorni di celebrazioni straordinarie in onore della Madonna delle Grazie e di San Sebastiano. Questa festa annuale, che culmina il 12 settembre, ha portato insieme la comunità locale in un clima di gioia, spiritualità e cultura. Ma quest’anno, la festa ha avuto un tocco speciale, grazie a un ospite d’onore: Tony Colombo.

I festeggiamenti, che hanno inizio tradizionalmente il 10 settembre, comprendono processioni religiose, eventi culturali e musicali. La festa della Madonna delle Grazie e San Sebastiano è un’occasione in cui i residenti di Avella possono esprimere la loro devozione religiosa e celebrare la loro identità culturale.

Tony Colombo, che è stato presente ad Avella per la prima volta, ha condiviso la sua gioia per essere presente alla festa e ha elogiato la passione e l’energia della comunità avellana.

La città di Avella guarda con entusiasmo all’anno prossimo, sperando che la festa della Madonna delle Grazie e San Sebastiano continui a crescere e a prosperare, portando gioia e unità alla comunità locale.

(Andrea Salvatore Guerriero)