Avella: Al via la rassegna “Teatro sotto le Stelle”

Il giardino del Palazzo Baronale di Avella si prepara ad ospitare la rassegna “Teatro sotto le Stelle”, organizzata dall’associazione culturale Mela. La rassegna prevede una serie di spettacoli teatrali sotto il cielo estivo, offrendo al pubblico un’esperienza culturale unica in una cornice suggestiva.

Primi Due Appuntamenti:

Sabato 22 giugno : La compagnia “I Sognattori” aprirà la rassegna con la commedia “Chi non muore si rivede”, scritta e diretta da Franco Pinelli. Questa produzione promette di intrattenere il pubblico con una trama vivace e ricca di colpi di scena, interpretata da attori talentuosi che sapranno coinvolgere gli spettatori con la loro energia e professionalità.

: La compagnia “I Sognattori” aprirà la rassegna con la commedia “Chi non muore si rivede”, scritta e diretta da Franco Pinelli. Questa produzione promette di intrattenere il pubblico con una trama vivace e ricca di colpi di scena, interpretata da attori talentuosi che sapranno coinvolgere gli spettatori con la loro energia e professionalità. Domenica 23 giugno: Sarà la volta della compagnia “Gli Scialatielli”, che presenterà “50 sfumature e kitabbivo”, una commedia scritta e diretta da Raffaele Pappacoda. Questo spettacolo, con il suo titolo intrigante e promettente, mira a esplorare tematiche attuali con ironia e leggerezza, offrendo al pubblico momenti di riflessione e di divertimento.

Un’Occasione per Celebrare il Teatro: La rassegna “Teatro sotto le Stelle” è un’occasione speciale per gli amanti del teatro e della cultura di incontrarsi e godere di spettacoli di qualità in una location storica e affascinante. L’iniziativa dell’associazione Mela non solo arricchisce l’offerta culturale del territorio, ma contribuisce anche a valorizzare il patrimonio storico e architettonico di Avella.

Programmazione Estiva: La rassegna proseguirà con altri appuntamenti durante l’estate, offrendo un calendario ricco e variegato che spazia tra diversi generi teatrali, dalle commedie leggere a produzioni più impegnate, coinvolgendo compagnie teatrali locali e non.

L’associazione Mela invita tutti i cittadini e gli appassionati di teatro a partecipare a queste serate speciali, per vivere insieme momenti di cultura e intrattenimento sotto le stelle.