Spiagge accessibili di IO POSSO:” Gli iscritti del Movimento Italiano Disabili trovano ospitalità nello splendido mare del Salento”.

La storia dell’Associazione “Io Posso” affonda le sue radici nel 2015, quando il marito della Presidente dell’Associazione Gaetano, colpito dalla SLA, espresse il desiderio di poter realizzare un lido accessibile e gratuito a tutte le persone con disabilità motoria, includendo le famiglie colpite da malattie fortemente invalidanti che comportano tetraplegie, ausili per la respirazione, impianti tracheo o PEG. In pochi mesi, grazie all’entusiasmo e al lavoro di tanti amici e volontari, il sogno si è concretizzato realizzando «La Terrazza “Tutti al mare!”» di San Foca (LE), la prima spiaggia accessibile dotata di – Ausili diversificati per la balneazione (sedie Solemare, JOB, Sofao, Tiralo, Hyppocampe, Ausili elettromedicali di backup (ventilatori, aspiratori, macchina della tosse) – Personale di assistenza adeguatamente preparato – Toilette con acqua calda – Pedanatura completa per un’accoglienza comoda degli ospiti in carrozzina e delle loro famiglie.

Il modello della spiaggia di IO POSSO si è rivelato una risposta necessaria ad un bisogno di inclusione forte, al punto da essere replicato da noi anche sulle spiagge di Gallipoli (dal 2022) e Porto Cesareo (dal 2023). In questi nove anni e mezzo di lavoro sul turismo accessibile, abbiamo accolto più di 1400 famiglie provenienti da tutte le parti d’Italia e siamo stati presi a modello da tante altre associazioni che si stanno ispirando al loro lavoro (in Sardegna, Emilia Romagna, Basilicata). Il lavoro fatto ha anche portato il Presidente Mattarella a insignire il signor Gaetano del titolo di “Cavaliere della Repubblica Italiana” (2018). Come ci hanno raccontato, tutti i servizi (ausili, personale di assistenza) sono completamente gratuiti per gli ospiti e per le famiglie che li accompagnano, perché è la atessa associazione a farsi carico del fundraising senza voler pesare sulle tasche delle famiglie con disabilità. Gli ospiti di questa struttura, sono già in tanti a venire dalla Campania ma ad “Io Posso” fa piacere poter accogliere anche gli amici del Movimento Italiano Disabili, nello splendido mare del Salento.

Sul sito www.ioposso.eu di “Io Posso” sarà possibile trovare anche il regolamento dettagliato e le FAQ, mentre alla pagina www.ioposso.eu/spiagge-accessibili troverete i dettagli su ogni spiaggia, tra cui il numero di telefono da chiamare per eventuali prenotazioni. La realtà è molto attiva su Facebook e Instagram (@iopossoltresla) e può essere seguita sui social per vedere cosa fa e restare aggiornati.

Il M.I.D., al fine di garantire un’ottima ma soprattutto inclusiva permanenza nella magnifica cornice del Salento in località San Foca (LE) e di voler venire incontro alle necessità di chi necessità di pernottare in una struttura alberghiera accessibile del posto, offrirà l’opportunità ai suoi iscritti e simpatizzanti di scegliere uno degli Hotel presenti in zona attraverso l’Agenzia Able To Travel di Avellino in convenzione con previsione di sconto sull’offerta.

Per qualsiasi informazioni circa la scelta dell’Hotel sarà possibile contattare la Able To Travel (Agenzia di Viaggi Accessibili) al numero 3452684434 o scrivendo all’indirizzo e-mail info@abletotravel.it , il M.I.D. all’indirizzo midregionecampania@gmail.com.