ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 18 Settembre 2023

S. SOFIA M.

Settimana n. 38

Giorni dall’inizio dell’anno: 261/104

A Roma il sole sorge alle 05:54 e tramonta alle 18:14 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:05 e tramonta alle 18:28 (ora solare)

Luna: 9.06 (lev.) 19.42 (tram.)

Proverbio del giorno:

Chi lavora di settembre, fa bel solco e poco rende.

Aforisma del giorno:

Se non ci volessimo impicciare di quello che dicono o di quello che fanno gli altri, e di cose che non ci riguardano, potremmo avere una grande pace interiore. Come, infatti, è possibile che uno mantenga a lungo l’animo tranquillo se si intromette nelle faccende altrui, se va a cercare all’esterno i suoi motivi di interesse, se raramente e superficialmente si raccoglie in se stesso? Beati i semplici, giacché avranno grande pace. (T. da Kempis)