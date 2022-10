NOLA. Opposizione, Salvatore Notaro:”Il presidente del Consiglio comunale non è imparziale: abbiamo scritto al Prefetto”

Nola – “Il presidente del Consiglio comunale non è imparziale nella conduzione dei lavori”. È quanto dichiara il consigliere di opposizione del gruppo consiliare, capogruppo di Fare democratico, Salvatore Notaro, all’indomani dell’ultimo ed incandescente Consiglio comunale.

“Ci troviamo puntualmente di fronte ad una conduzione dei lavori dell’aula – continua Notaro – del tutto arbitraria, dove si toglie la parola, così come è accaduto a me, in dispregio del regolamento- mentre si sta relazionando sul punto all’ordine del giorno – e del dovere di garantire in egual misura tutte le parti politiche nell’ esprimere le proprie posizioni. Ciò che più ci sorprende è che questi episodi sono accaduti in aula nel pieno silenzio anche da parte del sindaco. Perfino nella conferenza dei capi gruppo, il presidente utilizza lo stesso atteggiamento carico di arroganza che non aiuta il sereno confronto tra le parti. Così non si può più andare avanti e proprio per questo abbiamo già segnalato al Prefetto questo comportamento non consono alla delicata funzione rivestita”