Il 2 febbraio 2024, Scuole aperte a Visciano e Camposano

Il 02 febbraio 2024 l’Istituto comprensivo Rossini Virgilio apre le porte degli edifici scolastici al pubblico, nella occasione sarà possibile a tutti i graditi ospiti l’osservazione delle attività educative in corso in ogni grado scolastico.

Nella sede di Visciano e nella sede di Camposano i docenti e gli alunni avranno piacere a ricevere “come osservatori” quei genitori, che sino alla data del 10.02.2024 dovranno effettuare l’iscrizione dei propri figli in una una classe I° della primaria o della secondaria di primo grado.

Tutti gli ambienti laboratoriali, le palestre e gli spazi esterni si popoleranno, dando la realtà di una Scuola viva e di una offerta formativa all’altezza delle migliori situazioni di didattiche avanzate e digitali.

Con l’ausilio degli uffici amministrativi si potrà “seduta stante” ottenere un concreto ausilio per le procedure on line di prima iscrizione ed avere “la certezza” di avere scelto una istituzione scolastica solida nel presente e proiettata in un futuro migliore.