Mugnano del Cardinale: un ringraziamento al popolo dalla squadra di Alessandro Napolitano

– La Villa Comunale di Mugnano del Cardinale è stata il palcoscenico di un’atmosfera festosa e di gioia ieri sera, quando l’amministrazione comunale “TERRA NOSTRA” guidata dal sindaco Alessandro Napolitano ha organizzato la seconda festa di ringraziamento per il brillante successo elettorale.

Tantissime persone si sono unite per celebrare il risultato elettorale che ha riconfermato la fiducia nella guida del sindaco Napolitano e del suo team. La festa ha rappresentato un momento di condivisione e gratitudine verso l’intera comunità che ha sostenuto con entusiasmo e partecipazione la campagna elettorale.

Il sindaco Alessandro Napolitano ha colto l’occasione per esprimere il suo profondo ringraziamento a tutti i presenti, sottolineando l’importanza di questa vittoria elettorale per il futuro di Mugnano del Cardinale. Napolitano ha sottolineato che il successo non è stato solamente suo, ma di un’intera squadra di persone dedite a servire la comunità e portare avanti un progetto di crescita e sviluppo per il paese.

L’evento è stato reso ancora più memorabile grazie agli scatti di Francesco Piccolo, che ha catturato momenti di gioia, sorrisi e condivisione tra i partecipanti. Le fotografie immortalano l’atmosfera di unità e coesione che ha permeato l’intera serata.

L’evento ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante la partecipazione attiva dei cittadini in un sistema democratico e come la collaborazione tra amministratori e comunità possa portare a risultati concreti per il benessere collettivo.

(Andrea Salvatore Guerriero)