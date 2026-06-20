Visciano si prepara alla Festa della Bandiera 2026: tradizione e devozione nel segno della Madonna del Carpinello

VISCIANO – Torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità viscianese: la Festa della Bandiera 2026, organizzata dal Comitato Festa 2026 in onore di Maria SS. Consolatrice del Carpinello, che si svolgerà tra sabato 20 e domenica 21 giugno.

Un evento che affonda le proprie radici nella storia e nella fede popolare del paese, rinnovando ogni anno una tradizione che unisce devozione, partecipazione e identità comunitaria.

La manifestazione prenderà il via sabato 20 giugno alle ore 16:30, quando il Comitato Festa 2026, secondo l’antica usanza, ritirerà la bandiera della Madonna presso l’abitazione del signor Emilio Castaldo, in via Montedonico. Alle 17:30 la bandiera sarà esposta presso l’abitazione del presidente del Comitato Festa 2026, Umberto Santorelli, in via Trieste 83, dove rimarrà visibile fino alle 8:30 di domenica mattina.

La giornata clou sarà quella di domenica 21 giugno. Alle ore 8:00 è previsto l’arrivo del gran concerto bandistico “Vieni a suonare con noi”, che accompagnerà la tradizionale Festa della Bandiera. Come da consuetudine, il vessillo dedicato alla Madonna Consolatrice del Carpinello attraverserà le strade e i vicoli di Visciano, portando un messaggio di fede e appartenenza in ogni quartiere del paese.

Il percorso interesserà numerose arterie cittadine, sia nella fascia mattutina (dalle 8:30 alle 13:00) sia nel pomeriggio (dalle 15:00 alle 24:00), coinvolgendo l’intera comunità in una lunga giornata di festa, musica e partecipazione popolare.

La Festa della Bandiera rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario religioso e culturale di Visciano, un rito collettivo che si tramanda di generazione in generazione e che continua a mantenere vivo il legame tra la popolazione e la propria patrona.

Anche quest’anno, dunque, la comunità si ritroverà attorno ai simboli della propria tradizione per celebrare un patrimonio di fede che costituisce parte integrante dell’identità del paese.