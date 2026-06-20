Visciano si prepara alla Festa della Bandiera 2026: tradizione e devozione nel segno della Madonna del Carpinello

20/06/2026 binews.it EVIDENZA, NOLANO 0

Visciano si prepara alla Festa della Bandiera 2026: tradizione e devozione nel segno della Madonna del Carpinello

VISCIANO – Torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità viscianese: la Festa della Bandiera 2026, organizzata dal Comitato Festa 2026 in onore di Maria SS. Consolatrice del Carpinello, che si svolgerà tra sabato 20 e domenica 21 giugno.

Un evento che affonda le proprie radici nella storia e nella fede popolare del paese, rinnovando ogni anno una tradizione che unisce devozione, partecipazione e identità comunitaria.

La manifestazione prenderà il via sabato 20 giugno alle ore 16:30, quando il Comitato Festa 2026, secondo l’antica usanza, ritirerà la bandiera della Madonna presso l’abitazione del signor Emilio Castaldo, in via Montedonico. Alle 17:30 la bandiera sarà esposta presso l’abitazione del presidente del Comitato Festa 2026, Umberto Santorelli, in via Trieste 83, dove rimarrà visibile fino alle 8:30 di domenica mattina.

La giornata clou sarà quella di domenica 21 giugno. Alle ore 8:00 è previsto l’arrivo del gran concerto bandistico “Vieni a suonare con noi”, che accompagnerà la tradizionale Festa della Bandiera. Come da consuetudine, il vessillo dedicato alla Madonna Consolatrice del Carpinello attraverserà le strade e i vicoli di Visciano, portando un messaggio di fede e appartenenza in ogni quartiere del paese.

Il percorso interesserà numerose arterie cittadine, sia nella fascia mattutina (dalle 8:30 alle 13:00) sia nel pomeriggio (dalle 15:00 alle 24:00), coinvolgendo l’intera comunità in una lunga giornata di festa, musica e partecipazione popolare.

La Festa della Bandiera rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario religioso e culturale di Visciano, un rito collettivo che si tramanda di generazione in generazione e che continua a mantenere vivo il legame tra la popolazione e la propria patrona.

Anche quest’anno, dunque, la comunità si ritroverà attorno ai simboli della propria tradizione per celebrare un patrimonio di fede che costituisce parte integrante dell’identità del paese.Visciano si prepara alla Festa della Bandiera 2026: tradizione e devozione nel segno della Madonna del Carpinello Visciano si prepara alla Festa della Bandiera 2026: tradizione e devozione nel segno della Madonna del Carpinello