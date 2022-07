U.S. Avellino. De Vito: “La scelta di Taurino parte da lontano, nella rosa mancano al momento 4-5 elementi”.

Nell’ambito della conferenza stampa di presentazione di mister Roberto Taurino è intervenuto anche il direttore sportivo del club Vincenzo De Vito.

Di seguito le dichiarazioni del diesse biancoverde.

Le scelta di mister Taurino: “È un qualcosa che parte da lontano. Il Bitonto era in serie D ed io ero capo scout del Parma. Seguii il mister perchè, con una squadra che definisco “non di rango”, al cospetto di club partiti per vincere il campionato riuscì ad ottenere il primo posto poi perso a causa di problemi inerenti la giustizia sportiva che si riferivano alla stagione precedente. Avendo approfondito la sua conoscenza nelle ultime due stagioni ho ritenuto che fosse la persona giusta per quella che è l’idea che vogliamo portare avanti insieme alla proprietà”.

Le emozioni: “In questi giorni ho assistito ad un entusiasmo incredibile da parte della comunità mercoglianese e, in generale, da parte degli irpini. Parafrasando la famosa canzone di Jovanotti mi reputo un “ragazzo fortunato” per avere l’opportunità di lavorare in una città ed una provincia per me uniche al mondo, con una grande proprietà, che non fa invidia a società di massima serie, e con un grande pubblico. Ho buone sensazioni”.

L’ampiezza della rosa attualmente a disposizione: “Al momento mancano 4-5 elementi. Per quanto riguarda le uscite siamo al lavoro. Abbiamo raggiunto le intese per le cessioni di Ciancio e Silvestri ed abbiamo risolto il contratto con Carriero. Per quanto riguarda gli altri calciatori, nel rispetto della loro dignità e professionalità, stiamo dialogando con i procuratori affinché si trovino le giuste soluzioni”.

Fonte: U.S. Avellino 1912.