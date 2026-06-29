Terzigno, grande successo per la Festa di San Pio: due serate di musica, partecipazione e ricordo

TERZIGNO – Una piazza gremita, tanta musica e un forte spirito di comunità hanno caratterizzato la Festa di San Pio, che ha aperto ufficialmente la stagione estiva degli eventi a Terzigno. Le prime due serate hanno registrato un grande successo di pubblico, confermando ancora una volta il forte legame tra la tradizione religiosa e i momenti di aggregazione sociale.

Ad inaugurare il programma è stato Giggione, accolto con entusiasmo dai tantissimi presenti, mentre la seconda serata ha visto protagonista Anthony, tra i più apprezzati interpreti della musica neomelodica napoletana, capace di coinvolgere il pubblico con uno spettacolo ricco di emozioni.

Fondamentale per la riuscita dell’evento è stato il lavoro organizzativo svolto dall’Accademia Night Dance School di Fabio Autorino, che ha contribuito attivamente all’organizzazione della manifestazione, collaborando alla realizzazione di due serate che hanno richiamato un pubblico numeroso e partecipativo.

Le due serate rappresentano così l’inizio della stagione estiva terzignese, con un evento che ha saputo unire musica, spettacolo e partecipazione popolare, offrendo un’importante occasione di incontro per cittadini e visitatori.

Significativa anche la presenza della nuova Amministrazione Comunale, che ha preso parte alla manifestazione condividendo con la cittadinanza un momento di festa e vicinanza al territorio.

La perfetta riuscita dell’evento è stata resa possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione e nella sicurezza: la Polizia Municipale, l’associazione NOT – Tutela Ambientale, la Protezione Civile e tutte le Forze dell’Ordine, il cui lavoro ha garantito il regolare svolgimento delle due serate in un clima di serenità e sicurezza.

Particolarmente toccante è stato il ricordo di Pasquale Casillo, storico volto della comunità terzignese, recentemente scomparso. A lui sono state dedicate entrambe le serate della festa, in segno di affetto e riconoscenza per una figura molto conosciuta e stimata dalla cittadinanza. Un omaggio sentito che ha unito l’intera piazza in un momento di commozione e memoria.

La Festa di San Pio si conferma così non solo un appuntamento di fede, ma anche un importante momento di condivisione, capace di valorizzare il senso di appartenenza alla comunità e di inaugurare nel migliore dei modi il calendario estivo degli eventi cittadini.