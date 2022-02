SAVIANO. Brillante esordio di Carmine Pierro come arbitro di calcio

A soli 15 anni, dopo aver frequentato il corso arbitrale presso la sezione federale di Nola, il giovane savianese Carmine PIERRO, ha esordito, in data 20 febbraio 2022, in qualità di arbitro federale nella gara U.14 Regionali tra “PROGETTO GIOVANI 2006 e GRIPPO DRS Benevento”. La partita si è svolta presso il campo di Marigliano “S. Maria delle Grazie” di Ponticitra ed ha entusiasmato le due contendenti che si sono date battaglia fino all’ultimo minuto, terminando la gare per 2 a 0 per i padroni di casa. Carmine ragazzo semplice ma determinato, deciso ed equilibrato, ha diretto la partita in modo brillante e personalizzata, lasciando giocare ed intervenendo solo nei momenti giusti. Il ragazzo si presenta come una figura bella e piena di simpatia; nell’occasione ha messo in mostra uno stile di corsa alquanto corretto e una visione di campo adeguata e particolareggiata. Ha ottenuto consensi ed apprezzamenti da parte del tutor e dai tifosi presenti. Al quindicenne Carmine PIERRO, i nostri migliori auguri per un futuro prospero e sereno. (Pasquale Iannucci)

