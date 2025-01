RIFLESSI DI AGLIANICO: IL ROSSO IRPINO IN PAIRING A SPECIALITA’ DI PESCE. SCOMMETTIAMO CHE TI SORPRENDE?

Provocazione o innovazione?

Riflessi di Aglianico” è la speciale serata di degustazione che si svolgerà mercoledì 29 gennaio 2025 al Primo Restaurant di Torre Del Greco, osteria di mare, fondata dalla passione di Nino e Mariano, in collaborazione con l’azienda vitivinicola biologica irpina Il Cortiglio. a Fontanarosa, nel cuore dell’Irpinia.

Aglianico e piatti di mare

L’Aglianico è un vitigno autoctono della Campania, rinomato per il suo carattere robusto e complesso. L’azienda Il Cortiglio, situata a Fontanarosa, in provincia di Avellino, produce un Aglianico di straordinaria qualità, capace di esprimere al meglio le peculiarità del territorio. La sua struttura tannica e la profondità aromatica lo rendono un vino versatile, che merita di essere esplorato anche in abbinamenti inconsueti.

Tradizionalmente, si potrebbe pensare che un vino rosso corposo come l’Aglianico si sposi solo con piatti di carne, ma in realtà, grazie alla sua acidità equilibrata e ai profumi fruttati, può sorprendere anche con i piatti di mare. Al ristorante Il Primo a Torre del Greco, il sogno condiviso da Nino e Mariano, che, dopo anni di esperienza nel settore della ristorazione, hanno deciso di aprire il loro “primo” ristorante.

SEGUI I NOSTRI CONSIGLI DI ABBINAMENTO

Lo pensiamo in abbinamento ad un risotto ai frutti di mare, in cui la cremosità del riso e la fresca salinità dei frutti di mare si completano perfettamente con le note fruttate dell’Aglianico, mentre la struttura del vino riesce ad affrontare la complessità strutturale del piatto.

Un’altra opzione interessante è rappresentata dagli spaghetti al nero di seppia con gamberi o alle vongole veraci, dove la grassezza dei gamberi e l’umami del nero di seppia o delle vongole ben si amalgama con le sfumature di frutta rossa e spezie tipiche dell’Aglianico, creando un equilibrio originale e sorprendente.

Anche sulle carni alla griglia, come salmone e pesce spada, l’esperienza sensoriale è sorprendente: la grigliatura conferisce al pesce una nota affumicata, ammansita dai tannini morbidi dell’Aglianico, regalando un gusto ricco e avvolgente.

Con un’attenzione particolare alla biodiversità e alla sostenibilità, l’azienda produce Aglianico e altre varietà autoctone come Fiano e Falanghina, espressioni autentiche del terroir irpino. Durante la serata, il “Vigneron” Francesco Acampora sarà presente per guidare gli ospiti attraverso un’esperienza di degustazione che unisce sapori e storie.

Non sappiamo dire quale menù è stato predisposto per la serata evento, ma di sicuro sarà una bella sorpresa per chi si lascerà guidare in questo insolito percorso degustativo.

L’ARTICOLO CONTINUA QUI