Nola, consiglieri di maggioranza ammessi al concorso bandito dal Comune. L’opposizione “Siamo di fronte all’Amministrazione dei parenti e amici cari”

Nola – “Una maggioranza senza alcun rispetto per le istituzioni e per i cittadini, interessata solo all’interesse personale, piuttosto che al bene comune” E’ il commento – affidato in una nota stampa – dei consiglieri di opposizione che all’esito dell’accesso agli atti hanno evidenziato come al concorso per vari profili bandito dal comune di Nola, parteciperanno anche alcuni consiglieri comunali di maggioranza e loro parenti diretti.

“Siamo di fronte ad un fatto gravissimo, mai accaduto – continua ancora il comunicato – rispetto al quale nulla viene detto e rispetto al quale non basta la banale giustificazione che la legge lo consenta, perché in politica vi sono ragioni di opportunità che non possono essere assolutamente trascurate. Quale credibilità può continuare ad avere questo concorso tanto atteso da anni? Questa è ormai è l’amministrazione dei parenti e amici cari da piazzare in giunta e negli uffici, con il famoso sindaco – magistrato, che avrebbe dovuto essere quel valore aggiunto per garantire terzietà e trasparenza, che assiste impassibile. Il Comune di Nola non mai scivolato così in basso”.

Ancora una riflessione sulla mancata diretta streaming in occasione dell’ultima seduta Consiglio comunale “Si continua a non trasmettere in streaming il Consiglio comunale e a non dare puntale informazione sugli atti amministrativi che vengono messi in campo – conclude la nota –.E’ chiaro ed evidente che c’è una precisa regia affinché la città non sappia, non conosca. Nell’opacità e nella poca luce, si continua in una gestione molto ambigua, dove si persegue l’interesse di pochi a danno della comunità. Noi non verremo meno al nostro compito e continueremo come opposizione a denunciare, ad informare, a rendere partecipe la cittadinanza su quanto accade in Comune