Napoli-Parma 2-1: Bonny illude, Lukaku e Anguissa regalano il successo agli azzurri. Video

Nella serata del campionato di Serie A, il Napoli ha trionfato per 2-1 contro un Parma combattivo, grazie ai gol di Romelu Lukaku e Frank Zambo Anguissa. Nonostante un inizio complicato e il vantaggio iniziale degli ospiti con Bonny, la squadra di Antonio Conte ha saputo reagire, conquistando tre punti fondamentali per la propria classifica.

Il Parma, guidato da Fabio Pecchia, si è presentato al Maradona con l’intenzione di fare una partita coraggiosa e senza timori reverenziali. I ducali sono partiti subito forte, sorprendendo un Napoli poco brillante e disattento in difesa. Al 20° minuto, una ripartenza fulminea ha portato al gol del vantaggio: Bonny, bravo a sfruttare un errore in fase di disimpegno della difesa partenopea, ha insaccato con un preciso diagonale che ha lasciato di sasso Meret.

I padroni di casa hanno accusato il colpo, faticando a trovare fluidità nel gioco e subendo la pressione del Parma, che ha continuato a giocare a viso aperto. Tuttavia, il Napoli ha cominciato a creare qualche occasione, con Raspadori e Kvaratskhelia che hanno provato a rendersi pericolosi senza però trovare la via del gol.

Nella ripresa, Conte ha cercato di scuotere la squadra con un cambio tattico inserendo prima Lukaku poi Simeone per dare maggiore peso all’attacco. La mossa si è rivelata vincente, perché il Napoli ha aumentato il ritmo e iniziato a mettere sotto pressione la difesa del Parma.

Al 92° minuto, è arrivato il pareggio di Romelu Lukaku. Il gol del belga ha dato nuova linfa ai partenopei, che hanno continuato a spingere alla ricerca del vantaggio.

Il Parma ha tentato di resistere, ma al 96° minuto il Napoli ha completato la rimonta. Su azione da calcio d’angolo, Anguissa è stato il più lesto di tutti a mettere in rete È stato il gol del 2-1, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico del Maradona.

Negli ultimi minuti, il Parma ha cercato disperatamente di trovare il gol del pareggio, ma il Napoli ha difeso con ordine e compattezza, gestendo il possesso palla e spegnendo le velleità degli avversari.

Al triplice fischio, gli azzurri hanno potuto festeggiare una vittoria sofferta.

Il Napoli conquista tre punti preziosi e resta nelle zone alte della classifica,

(Andrea Salvatore Guerriero)