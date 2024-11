Napoli: Celebrazione della Virgo Fidelis nella Basilica di Santa Chiara

La Basilica di Santa Chiara è stata lo scenario per la solenne celebrazione della Virgo Fidelis, proclamata patrona dell’Arma dei Carabinieri da Papa Pio XII nel 1949, rappresenta la fedeltà, la dedizione e il sacrificio dei carabinieri. Il nome “Virgo Fidelis” si ispira al motto araldico dell’Arma dei Carabinieri, “Fedele nei secoli”. La celebrazione annuale di questa figura sacra è un momento di riflessione e di riconoscimento per il servizio incondizionato e il coraggio mostrato dai carabinieri nella protezione dei cittadini.

In questa giornata si ricorda anche l’83º anniversario della battaglia di Culqualber, uno degli episodi più eroici della storia militare italiana. La battaglia, combattuta nel novembre del 1941, durante la campagna dell’Africa Orientale Italiana, vide i carabinieri mobilitati difendere strenuamente il caposaldo di Culqualber contro le forze britanniche. Nonostante la schiacciante superiorità numerica del nemico, i carabinieri resistettero valorosamente, diventando simbolo di eroismo e sacrificio. Questo episodio è ricordato con profonda ammirazione e rispetto, e la sua commemorazione annuale serve a mantenere viva la memoria di quei giorni gloriosi.

Inoltre, l’Arma dei Carabinieri celebra anche la Giornata dell’Orfano, dedicata alla memoria e al sostegno degli orfani dei militari caduti in servizio. Questo evento è particolarmente significativo per l’ONAOMAC (Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri) che aiuta oltre 1.000 orfani dei Carabinieri deceduti per cause di servizio o per altri motivi, mediante l’elargizione di adeguati sussidi per la frequenza di corsi di studio, dall’infanzia al conseguimento della laurea. La Giornata dell’Orfano rappresenta un momento di solidarietà e comunità, durante il quale si celebra il coraggio e la forza delle famiglie che affrontano la perdita di un caro in uniforme.

In occasione della ricorrenza, grazie al contributo di aziende attive nella Regione Campania, l’Arma dei Carabinieri ha donato oltre 1000 kg di prodotti alimentari e bevande ai più bisognosi per il tramite delle mense della Caritas, nonché dell’Associazione Sant’Egidio e Ordine Francescano.

Il rito è stato officiato da monsignor Domenico Battaglia, concelebrato dai cappellani delle forze armate e di polizia della 12ª zona pastorale Campania-Basilicata. Al termine della Santa Messa, il Comandante Interregionale Carabinieri ”Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, insieme al Prefetto di Napoli, Dott. Michele Di Bari, ha consegnato riconoscimenti speciali agli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, a sottolineare l’importanza del sostegno continuo e della vicinanza nei confronti delle famiglie colpite da lutti in servizio. La celebrazione odierna, oltre a rappresentare un solenne momento di riflessione religiosa, è stata anche l’opportunità per richiamare i valori di fedeltà, coraggio e sacrificio che caratterizzano da sempre i Carabinieri.