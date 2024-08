Mugnano del Cardinale: Processione di Santa Filomena: le immagini dell’11 agosto 2024 nel servizio di Francesco Piccolo – Video

L’11 agosto 2024, la festività di Santa Filomena ha raggiunto il suo apice con la solenne processione della statua della Santa, un evento che ha coinvolto l’intera comunità di Mugnano del Cardinale. La processione, tradizione profondamente radicata nel paese, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, uniti in preghiera e devozione.

La statua di Santa Filomena, venerata da secoli per la sua purezza e il suo martirio, è stata portata in processione per le strade del paese, attraversando quasi tutte le vie di Mugnano del Cardinale. Le strade erano addobbate a festa, con fiori e luminarie, e il suono delle campane ha accompagnato il passaggio della statua, creando un’atmosfera solenne e commovente.

Il rettore del Santuario di Santa Filomena, don Giuseppe Autorino, ha guidato la processione con grande fervore spirituale. Durante tutto il percorso, il sacerdote ha intonato preghiere e invocazioni alla Santa, invitando i fedeli a unirsi a lui in un momento di riflessione e raccoglimento. Le sue parole hanno risuonato tra le vie del paese, alimentando un senso di comunità e di fede condivisa.

La processione è stata anche un momento di grande partecipazione popolare, con molti abitanti del paese che hanno seguito il corteo religioso. La devozione a Santa Filomena è palpabile in ogni gesto, in ogni sguardo rivolto alla statua della Santa, simbolo di protezione e speranza per l’intera comunità.

Al termine della processione, la statua è stata riportata nel Santuario , dove i fedeli hanno continuato a pregare e a rendere omaggio a Santa Filomena. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di fede, ma anche di identità collettiva, in cui il legame tra la comunità di Mugnano del Cardinale e la sua Santa patrona si è rinnovato con forza.

La festività di Santa Filomena si conferma così come un appuntamento imprescindibile per i fedeli e per tutti coloro che, anche da lontano, accorrono a Mugnano del Cardinale per partecipare a un rito che da secoli continua a unire la comunità in un abbraccio di fede e tradizione.

(Francesco Piccolo)