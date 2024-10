Mugnano del Cardinale. Il “miracolo” di Santa Filomena: sgorga acqua dal marciapiede. VIDEO

A Mugnano del Cardinale, da circa 15 giorni, una rottura nella conduttura dell’acqua in via Roma causa una fuoriuscita continua di acqua dal marciapiede. Nonostante le segnalazioni fatte dai cittadini e dai residenti della zona , il problema non è stato ancora risolto. La responsabilità della manutenzione spetta all’Alto Calore, l’ente che gestisce l’acquedotto comunale.

La situazione sta generando malcontento tra i residenti, che temono non solo lo spreco di una risorsa preziosa come l’acqua, ma anche i possibili disagi legati alla presenza di acqua. La comunità attende un intervento tempestivo per ripristinare la conduttura e mettere fine a questa problematica che, col passare dei giorni, sta diventando sempre più urgente.