Mariglianella Solidarietà Aiuti e Preghiera per l’Ucraina

A Mariglianella, nell’Aula Consiliare della Casa Comunale, il 9 marzo 2022 si è tenuto il Consiglio Comunale convocato dal suo Presidente, Tommaso Esposito, la cui apertura ha registrato un segno di solidarietà internazionale per l’Ucraina come sottolineato dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo: «Oggi abbiamo voluto osservare un minuto di silenzio per tutte le vittime del conflitto ucraino. Un minuto per chi scappa e per chi rimane. Invochiamo a gran voce la #pace affinché arrivi il prima possibile». Lo stesso Sindaco Russo, nei giorni scorsi aveva invocato “Un Aiuto Importante” il 28 febbraio scorso, tramite la sua pagina F B, con queste parole: «Come saprete, in questi giorni, l’#Ucraina sta attraversando un momento difficilissimo della sua storia. Non dobbiamo rimanere indifferenti a quello che sta accadendo. Seguiamo dai nostri telefoni, dalle nostre televisioni cioè che succede ma non possiamo fermarci a questo, abbiamo la possibilità di agire realmente e di dare un piccolo aiuto alla nazione Ucraina in questa #guerra».

In questi giorni è in corso «l’iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Carducci” Mariglianella in favore della popolazione #Ucraina. E’ possibile donare i seguenti prodotti:- Kit intimo: pigiami, magliette intime, mutandine, calzini, pantofole (nuovi) – Kit igienico: dentifricio, spazzolino, bagnoschiuma, shampoo, sapone, assorbenti, salviette umidificate – Kit lenzuola (per letto singolo) – Kit pronto soccorso: cerotti, disinfettanti, bende. I prodotti potranno essere consegnati presso il locale sito in via Materdomini 102 – martedì 15 marzo dalle 9.00 alle 12.00 – giovedì 17 marzo dalle ore 16.00 alle ore 19.00». Anche la “Pro Loco Mariglianella”, con il suo Presidente, Giovanni Maddaloni, e gli associati volontari in collaborazione con l’Associazione “Insieme si Può” si è attivata per una raccolta di beni di prima necessità.

La comunità parrocchiale di Mariglianella, lunedì 14 marzo 2022 alle ore 19.00 presso l’Insignita Chiesa San Giovanni Evangelista, ha partecipato alla “Santa messa per chiedere la Pace in Ucraina” promossa e celebrata dal Parroco Don Ginetto De Simone. Il Sindaco Dott. Arcangelo Russo, il quale ha condiviso con i mariglianellesi la partecipazione a questo coralemomento assieme ai concittadini ucraini, ha affermato:«Abbiamo pregato tutti insieme per la pace in #Ucraina e per la fine di tutti i conflitti nel mondo. Il nostro parroco, don Ginetto De Simone, ha tenuto un’omelia davvero toccante che ha saputo muovere i cuori di tutti noi. Citando don Ginetto “noi non possiamo capire, possiamo dispiacerci, ma non possiamo capire davvero il loro stato d’animo”. È davvero così, non possiamo.Preghiamo, come ci ha invitato a fare, per diffondere un messaggio di #pace e di fratellanza affinché le future generazioni possano vivere in un mondo migliore».

