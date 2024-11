Laboratorio Creativo al Caffè Solidale HOPE di Avellino: Spazio a Creatività e Solidarietà

Il Caffè Solidale HOPE è molto più di una semplice caffetteria: è uno spazio aperto, pensato per accogliere iniziative sociali, culturali e ricreative, oltre a essere un punto di riferimento per la diffusione della cultura del commercio equosolidale. All’interno di HOPE, i visitatori possono acquistare prodotti provenienti da tutto il mondo, sostenendo direttamente piccoli produttori e artigiani della rete globale del commercio equo.

Un Laboratorio Creativo per la Comunità

Il laboratorio di oggi pomeriggio rappresenta un’opportunità per tutti i partecipanti di esplorare la propria creatività in un ambiente inclusivo e stimolante. Sotto la guida di Maria Ronca ed Elvira Napoletano, noti volti del panorama artistico locale, i partecipanti potranno cimentarsi in attività manuali e artistiche, scoprendo nuove tecniche e dando vita a creazioni uniche.

L’iniziativa è aperta a tutti, in particolare a chi desidera trascorrere un pomeriggio all’insegna della creatività e della solidarietà. L’evento riflette l’essenza del Caffè Solidale HOPE, un luogo che si distingue per l’accoglienza e il sostegno a iniziative che favoriscono la condivisione di valori e conoscenze.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e le attività del Caffè Solidale HOPE, è possibile rivolgersi direttamente alla sede, un vero punto di riferimento per la cultura solidale ad Avellino.