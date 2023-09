ITALIA, SPALLETTI HA DECISO: LA 10 A RASPADORI

Luciano Spalletti, il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, ha preso decisioni importanti in vista del suo debutto sulla panchina azzurra contro la Macedonia del Nord, una partita cruciale per le qualificazioni agli europei del 2024. In soli sette giorni, Spalletti è stato costretto a costruire una squadra solida e competitiva per evitare una falsa partenza nella sua avventura con la Nazionale.

Una delle prime scelte di Spalletti è stata quella di assegnare la maglia numero 10 a Giacomo Raspadori, un giovane talento che ha dimostrato il suo valore nei club di Serie A. Questa decisione pone una grande responsabilità sulle spalle del giovane attaccante, ma Spalletti sembra avere fiducia nelle sue capacità.

Tuttavia, non tutte le decisioni sono state positive per alcuni giocatori. Spalletti ha escluso dalla lista dei convocati alcuni nomi importanti, tra cui Provedel, Casale, Spinazzola e Pessina. Queste scelte riflettono la volontà del nuovo ct di costruire una squadra basata sulle sue idee e sulle caratteristiche dei giocatori che ritiene più adatti al suo stile di gioco.

La partita contro la Macedonia del Nord è già decisiva per le speranze di qualificazione dell’Italia agli europei del 2024. Spalletti ha dichiarato che l’obiettivo principale è emozionare gli italiani attraverso il calcio praticato dalla Nazionale. Nonostante le difficoltà legate all’organizzazione della squadra in così poco tempo, Spalletti è convinto che l’Italia abbia tutte le carte in regola per fare bene.

La formazione prevista per la partita contro la Macedonia del Nord prevede Donnarumma in porta, Mancini e Bastoni come difensori centrali, Di Lorenzo e Dimarco come terzini, Cristante come regista, Barella e Tonali come centrocampisti offensivi, e Politano e Zaccagni ad affiancare Immobile in attacco.

Nonostante alcune assenze importanti, come Chiesa e Lorenzo Pellegrini per infortuni muscolari, Spalletti non cerca alibi e vuole una squadra determinata a vincere. La sfida non sarà facile, soprattutto su un campo in pessime condizioni, ma l’obiettivo è chiaro: la vittoria.

Inoltre, l’Italia deve sperare che l’Inghilterra, nell’ambito del gruppo C, batta l’Ucraina per garantire un aiuto prezioso agli azzurri nella lotta per il secondo posto nel girone. L’Inghilterra è al primo posto con un punteggio perfetto dopo quattro partite, mentre l’Italia deve ancora lottare per ottenere la qualificazione agli europei.

La partita di stasera rappresenta un momento cruciale per la Nazionale Italiana e per Luciano Spalletti. La speranza è che la squadra riesca a dimostrare il suo valore e a ottenere una vittoria che sarebbe fondamentale per il cammino verso gli europei del 2024. Gli italiani sono pronti a sostenere la loro squadra e a emozionarsi con il calcio proposto da Spalletti.

(Andrea Salvatore Guerriero)