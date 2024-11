Il Nola 1925 conquista la vetta: battuta anche la Sessana e vittoria contro il Montecalcio

Il Nola 1925 continua a volare. Allo Sporting Club, eccezionalmente di sabato per via del turno infrasettimanale di Coppa, i nolani vincono contro la Sessana e si portano momentaneamente in testa alla classifica insieme al Real Forio, con cui hanno uno scontro diretto favorevole. Ora attendono il risultato della gara dell’Afragolese di domani. Mister Farina recupera buona parte degli effettivi, pur dovendo rinunciare a Vitolo e al lungodegente Dentice. In campo trova spazio il nuovo acquisto Castagna e il ritrovato capitano Biason, mentre dalla panchina partono Liccardi, il ristabilito Caccavallo e la new entry Chianese.

Il Nola parte forte, e già all’8′ va vicino al gol: su un cross dalla sinistra, Melillo di testa non centra la porta da ottima posizione. Cinque minuti dopo arriva però il meritato vantaggio: cross preciso di Cacciatore e stacco potente di Pozzebon che insacca in rete. Al 15′ il Nola sfiora subito il raddoppio, ma Scolavino chiude davanti a Varsi. I bianconeri gestiscono bene la gara senza rischiare. Nella ripresa, Varsi sale in cattedra: dopo aver sfiorato il gol già al 47′, al 71′ firma il 2-0 definitivo grazie a un’azione di Melillo e Dell’Orfanello, che serve palla al centro per Varsi, il quale controlla e piazza un preciso tiro all’angolino. Il Nola chiude la partita senza rischiare e porta a casa tre punti importanti.

Poco tempo per riposare: mercoledì affronteranno l’Ercolanese per l’andata dei quarti di Coppa Italia.

Dichiarazioni

“Abbiamo fatto una mezz’ora davvero incredibile,” ha dichiarato mister Francesco Farina. “Abbiamo avuto tante occasioni e segnato una rete, anche se potevamo farne altre. Poi, è normale, ci sono gli avversari e devi aspettarti che rientrino. Abbiamo comunque gestito bene e chiuso la partita. Siamo una squadra offensiva ma che non subisce gol: la miglior difesa è l’attacco. Mercoledì sarà una gara dura contro l’Ercolanese, dovremo partire bene e fare una grande prestazione.”

Anche Alfredo Varsi commenta: “Abbiamo approcciato la gara come volevamo e poi l’abbiamo chiusa. Sapevamo che la Sessana è una squadra organizzata, ma l’abbiamo gestita e meritato la vittoria. La sfida di mercoledì è importante perché la Coppa è una seconda via per la Serie D. Dovremo affrontarla con la consapevolezza della nostra forza.”

Il tabellino

Reti: Pozzebon 13′ (N), Varsi 71′ (N).

Nola 1925: Pellino, Cacciatore, Pepe, Cassandro, Dell’Orfanello, Biason (74′ Caccavallo), Castagna (58′ Filosa), Melillo (85′ Chianese), Cozzolino, Varsi (73′ Costanzo), Pozzebon (81′ Liccardi).

Sessana: Scolavino, Pollio, Costigliola (74′ Borrelli), Rinaldi, Panaro, Viglietti (78′ Esposito), Carannante, Verde (72′ Brasiello), Di Martino, Pisani, Signorelli (81′ Del Giudice).

Arbitro: Teta di Battipaglia (assistenti Martello di Torre del Greco e Orazio di Frattamaggiore).

Note: ammoniti Pellino per il Nola; Verde e Rinaldi per la Sessana.

Nola-Montecalcio

Reti: Pozzebon rig. 32′ (N), Costanzo 52′ (N).

Montecalcio: Di Marzo, Della Rocca, Perretta, Rosolino, Raucci, Gallego, Ricciolino (De Vivo), Capuano A. (Marigliano), Giliberti (Guadagni), Schinnea, Rimoli (Castaldo).

Nola 1925: Pellino, Costanzo, Cassandro, Pepe, Cacciatore (De Luca), Dell’Orfanello, Melillo (Biason), Cozzolino, Varsi (Liccardi), Pozzebon (Caccavallo), Filosa (Caropreso).

Arbitro: Ruggiero di Salerno (assistenti Porcelli e Rossi di Benevento).

Note: ammoniti Della Rocca, Salvati, Raucci, Schinnea e Gallego per il Montecalcio; Cacciatore e Pellino per il Nola.