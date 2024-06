Il Circolo FdI di Sperone si Schiera per la Stabilizzazione degli Idraulici Forestali della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro

Come circolo Fratelli d’Italia di Sperone, sentiamo il dovere di intervenire su una questione molto importante e delicata: la situazione degli idraulici forestali della comunità montana Partenio Vallo Lauro. Da anni ci battiamo per la stabilizzazione dei lavoratori precari, consapevoli che i fondi necessari sono disponibili e che tutte le sigle sindacali hanno sollecitato gli organi competenti in regione.

Prima di procedere con nuove assunzioni, riteniamo prioritario assumere a tempo indeterminato chi già presta servizio in condizioni di precarietà. Non siamo contrari ai nuovi lavoratori, ma non possiamo accettare un modus operandi che perpetua e aumenta il precariato.