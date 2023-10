I “Gioielli” di Diego Armando Maradona al Club Napoli Cicciano Azzurra. VIDEO

Napoli, una città nota per la sua passione per il calcio, è un luogo intriso di storia, tradizione e idolatria per i suoi calciatori. Uno dei nomi più iconici legati a questa città è sicuramente Diego Armando Maradona. La sua permanenza al Napoli ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio e ha catturato il cuore di tifosi e appassionati di tutto il mondo. Oggi, nel Club Napoli Cicciano Azzurra, c’è un’opportunità unica di immergersi nell’eredità di Maradona grazie al “Tesoro di D1OS” esposto grazie alla generosità della famiglia Vignati.

Il “Tesoro” di D1OS a Cicciano è un’occasione straordinaria per rivivere la magia che Maradona ha portato al Napoli durante i sette anni di permanenza nel club. Questo tesoro è custodito e curato con amore da Massimo Vignati, membro della famiglia Vignati, la cui storia è strettamente intrecciata con quella del leggendario Maradona. il padre Saverio è stato il custode dello stadio San Paolo, il luogo in cui Maradona ha scritto molte delle sue pagine più indimenticabili nel calcio italiano.

La madre di Massimo, Lucia, ha svolto un ruolo speciale nella vita di Diego, essendo stata la governante nella casa Maradona per sette anni. Questa connessione unica con il calciatore ha permesso ai Vignati di collezionare una serie di oggetti straordinariamente preziosi legati alla sua carriera e alla sua permanenza a Napoli.

La mostra offre ai visitatori la possibilità di immergersi nell’universo di Diego Armando Maradona attraverso oggetti che raccontano la sua storia con il Napoli. Tra gli oggetti esposti si possono ammirare i suoi scarpini, le tute, e, ovviamente, le maglie indossate dal Pibe de Oro durante i suoi giorni gloriosi in azzurro. Questi indumenti non sono semplici oggetti di vestiario, ma autentiche reliquie cariche di significato e storia.

Fino alle ore 22:00 di questa sera, 15 ottobre, il Club Napoli Cicciano Azzurra apre le sue porte per questa straordinaria esposizione, offrendo l’accesso gratuito a tutti gli appassionati di calcio e agli ammiratori di Maradona. La sede in via Sant’Anna è il luogo in cui questi “gioielli” di famiglia vengono presentati al pubblico, permettendo ai visitatori di avvicinarsi in modo tangibile all’eredità di Maradona.

Ma il vero tesoro di questa mostra non risiede solo negli oggetti esposti, ma nelle emozioni uniche ed esclusive che ognuno di essi contiene e conserva. Ogni maglia, ogni paio di scarpini racconta una parte della storia di Maradona, del Napoli e della città stessa. Questi oggetti sono carichi di passione, sacrificio e trionfo, e rappresentano una parte fondamentale dell’eredità calcistica di Napoli.

Perciò, se avete la possibilità, non perdete l’occasione di visitare il Club Napoli Cicciano Azzurra e di immergervi nell’affascinante mondo di Diego Armando Maradona.

(Andrea Salvatore Guerriero)