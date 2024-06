Giovanna Iannaccone: la prima carabiniere donna di Volturara Irpina

Giovanna Iannaccone, 25 anni, ha raggiunto un traguardo storico diventando la prima carabiniere donna di Volturara Irpina. La sua grande passione per l’Arma dei Carabinieri e il sogno di servire il Paese si sono finalmente realizzati il 19 giugno, quando ha prestato giuramento alla Repubblica Italiana presso la Scuola Allievi Carabinieri “Fava e Garofalo” di Reggio Calabria.

Una Passione che Diventa Realtà

Fin da giovane, Giovanna ha coltivato un profondo interesse per l’Arma dei Carabinieri, ispirata dai valori di servizio, lealtà e giustizia che essa rappresenta. La sua determinazione e il suo impegno l’hanno portata a superare con successo il rigoroso percorso di formazione, culminato nel solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

La Cerimonia di Giuramento

La cerimonia di giuramento, svoltasi presso la Scuola Allievi Carabinieri “Fava e Garofalo” di Reggio Calabria, è stata un momento di grande emozione per Giovanna e per tutti coloro che l’hanno supportata lungo il suo percorso. Alla presenza di autorità militari e civili, nonché dei suoi colleghi allievi carabinieri, Giovanna ha ufficialmente intrapreso la sua carriera nelle forze dell’ordine.

Al neo carabiniere Giovanna Iannaccone vanno gli auguri di una vita ricca di soddisfazioni personali e professionali. La sua determinazione e il suo coraggio saranno sicuramente di esempio per molte altre giovani donne che aspirano a entrare nelle forze armate.

Un Orgoglio per Volturara Irpina

La comunità di Volturara Irpina si unisce nel celebrare questo storico traguardo. Giovanna non rappresenta solo un esempio di dedizione e professionalità, ma anche un simbolo di progresso e inclusione per il paese.

Ora, Giovanna Iannaccone inizia il suo servizio come carabiniere, pronta ad affrontare le sfide che questo ruolo comporta. La sua presenza nell’Arma non solo rafforza la sicurezza della comunità, ma anche promuove l’uguaglianza di genere nelle forze armate.

Con il suo ingresso nell’Arma dei Carabinieri, Giovanna non solo realizza un sogno personale, ma apre la strada per molte altre giovani donne che vedono in lei un modello da seguire. La sua storia è un potente promemoria che con dedizione e coraggio, ogni sogno può diventare realtà.