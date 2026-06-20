Furti al cimitero di Mugnano del Cardinale: cresce la preoccupazione tra i cittadini

MUGNANO DEL CARDINALE – Cresce l’allarme tra i cittadini di Mugnano del Cardinale per una serie di episodi che starebbero interessando il cimitero comunale. Diverse persone, infatti, hanno segnalato furti e sparizioni di oggetti lasciati sulle tombe dei propri cari, tra cui fiori, piante, lumini votivi e altri elementi commemorativi.

Le segnalazioni, secondo quanto riferito da alcuni residenti, non riguarderebbero un singolo episodio isolato ma una situazione che si starebbe ripetendo da tempo, suscitando indignazione e amarezza tra le famiglie coinvolte. Tra coloro che hanno denunciato l’accaduto vi sono anche cittadini che hanno vissuto personalmente il furto di oggetti deposti sulle sepolture.

«È una situazione che non può più essere ignorata», affermano alcuni cittadini, sottolineando come questi gesti rappresentino una mancanza di rispetto non solo verso i defunti, ma anche verso il dolore e la memoria delle famiglie che si recano quotidianamente al cimitero per rendere omaggio ai propri cari.

L’appello rivolto alla comunità è quello di condividere eventuali esperienze simili e di segnalare altri casi, così da raccogliere testimonianze utili a documentare l’entità del fenomeno. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’amministrazione comunale e richiedere interventi concreti per garantire maggiore sicurezza all’interno dell’area cimiteriale.

Tra le possibili soluzioni proposte dai cittadini figurano l’installazione di sistemi di videosorveglianza, un rafforzamento dei controlli e una maggiore vigilanza nelle zone più esposte a questo tipo di episodi.

La speranza è che, attraverso la collaborazione della comunità e delle istituzioni, si possa porre fine a comportamenti che feriscono profondamente il senso civico e il rispetto dovuto ai luoghi della memoria.