Forino : Partito il Progetto Garanzia Occupabilita’ Lavorativa, ed intanto il Comune è risultato tra gli ammissibili al finanziamento di un nuovo Scuolabus elettrico

Due buone notizie occupano in questi giorni l’ attenzione della vita amministrativa della Città di Forino. La prima riguarda l’ ufficiale avvio del cosiddetto Progetto Gol presso il Comune di Forino che permetterà a nove persone Tirocini di Inclusione Sociale che tra l’ altro da qualche giorno sono già attivi sul territorio forinese.

Un’iniziativa che mira a favorire l’inclusione sociale attraverso percorsi formativi che consentiranno a questi nove cittadini di acquisire competenze ed esperienze utili per il reinserimento nel mondo del lavoro.

Ad affiancare il Comune di Forino in questo ambizioso progetto l’Agenzia per il Lavoro “Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali” che, a seguito della sottoscrizione di un’apposita convenzione, ha selezionato i tirocinanti e concluso l’iter burocratico che ha portato all’attivazione dei tirocini in questione.I lavoratori selezionati svolgeranno mansioni di addetti alla sorveglianza, vigilanza, custodia, pulizia, di manutenzione del patrimonio e di sistemazione del verde pubblico.

I tirocini avranno una durata di 12 mesi e ai tirocinanti sarà corrisposta dalla Regione Campania un’indennità mensile pari a € 500,00, previa verifica mensile dello svolgimento del tirocinio. L’ altra importante notizia riguardo il trasporto pubblico locale scolastico. Infatti con decreto dirigenziale n. 764 del 08/08/2024 la Regione Campania ha approvato la graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento per l’acquisto di nuovi scuolabus elettrici per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico del quale beneficerà anche il Comune Forino il quale con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 13.03.2024, aveva partecipato alla manifestazione di interesse per ottenere il finanziamento. A seguito della graduatoria pubblicata sul BURC n. 57 del 19/08/2024, l’istanza è stata ritenuta ammissibile e colloca il Comune di Forino in posizione utile per beneficiare del finanziamento. Daniele Biondi