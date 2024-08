Forino (Av): Presentata ieri l’ultima grande opera del Professor Nello Colombo “IL CANTASTORIE”

Venerdì 2 Agosto alle ore 19.45 presso la chiesetta della Congrega Del Perpetuo Rifugio di Forino si e’ tenuta la presentazione dell’ultima grande opera del Prof. Nello Colombo “IL CANTASTORIE”. Originario di Forino, il Professor Nello Colombo da anni vive a Sondrio, ma con assidua frequenza ritorna nella sua amata Forino, terra che gli ha dato i natali e che lo ha visto trionfare ed affermarsi in ambito nazionale ed internazionale. Tra le sue ultime collaborazioni si ricordano quelle con il Gruppo RAI TELEVISIONE ITALIANA. Si potrebbe dire tantissimo del Professor Colombo persona disponibile con tutti dalla grande maestria anche editoriale come lo è tra l’altro la sua ultima opera il “CANTASTORIE “. IL senso del libro si percepisce sin dalla prefazione. Una fiaba è per sempre. Negli occhi di un bambino l’incanto di una luce che giunge da lontano, scrive Nello Colombo. Storie, avventure e tanti personaggi che escono dalle pagine grazie alle belle illustrazioni. I piccoli lettori incontreranno Carlotta, l’ochetta blu, Gennaro, il coniglio mannaro, e Raimondo, il fantasma giocondo; conosceranno Camillo, gatto tranquillo, e potranno intonare la canzoncina avendo a disposizione parole e musica. Scopriranno il segreto del bosco sul monte Rolla e si appassioneranno alle avventure di Drillo il coccodrillo e di Gedeone il leone. Un libro per farli divertire, pensare e anche per sognare, questo è l’auspicio dell’autore, magari cavalcando l’onda dell’arcobaleno che dona

“Un grande sorriso”. È quanto basta”, è l’auspicio finale dell’autore. La serata di ieri ha preso il via con Raffaele Basile presidente dell’Associazione Prospettive che ha presentato l’autore Nello Colombo ricordando che è tra l’altro autore dell’inno di San Nicola che commuove ancora tanti che affollato la discesa del Patrono dal colle. È toccato poi a Rosalia Spolverino, vice presidente di Prospettive, entrare nel dettaglio delle finalità precipue della lettura ad alta voce guidando le immagini delle fiabe presentate con lo scorrere delle immagini sul kamishibai, un teatrino mobile. Nello Colombo si è circondato infine del sorriso dei bambini per raccontare due storie ‘forinesi’: Il fantasmino Ubuntu, e Il gatto e il riccio. I piccoli si sono divertiti a seguire le avventure degli strani protagonisti delle due fiabe. Un momento di grande condivisione tra piccini e grandi che attraverso il mondo delle fiabe hanno riscoperto il valore della narrazione partecipata. Atmosfera gioiosa e serena. Tale presentazione è stata Patrocinata dalla Parrocchia Santi Biagio e Stefano e dall’ Associazione Culturale Prospettive. Daniele Biondi