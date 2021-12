IRPINIA. Fesica Confsal: Tramaglino si alle guardie giurate per controllo green pass

Il prossimo decreto che andrà in vigore il 6 dicembre al fine di contenere i contagi da coronavirus, vede come principale cambiamento il “green pass rafforzato”, misura che necessita di uno zoccolo duro in termini di controllo, tanto da far scendere in campo anche l’esercito.

Il segretario provinciale di Avellino Lorenzo Tramaglino esperto in sicurezza, spiega la fattibilità nel coinvolgere anche le Guardie Giurate nei controlli del certificato verde, oggi la vigilanza privata potrebbe giocare un ruolo fondamentale vista la massiccia presenza sul territorio, in particolare stazioni, porti, aeroporti luoghi di culto,vie dello shopping ecc, sottolineando che non vi è alcun difetto legislativo in quanto la guardia giurata andrebbe a svolgere un azione preventiva e non sanzionatoria

Ricordando in fine che le guardie giurate sempre più presenti nella sicurezza collettiva, godono della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

