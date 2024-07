E’ IRPINO LA PROMESSA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE

Un altro grande risultato per lo sport irpino, questa volta a conquistare il gradino più alto nel tiro a segno è un giovane talento dello sport di Prata Principato Ultra. Si tratta di Antonio Cocozziello classe 2008 che conquista la medaglia d’oro al campionato regionale di tiro a segno PSP (Pistola a fuoco 25 metri) e quella di argento nella categoria P10 (pistola aria compressa 10 metri). Il campionato Regionale si è svolto presso la sezione di tiro a segno, con sede nella città di Napoli. Cocozziello ha iniziato la sua carriera 6 anni fa con la P10 (Pistola ad aria compressa), oggi è diventato un talento di questo sport grazie alla meticolosa preparazione affrontata con il suo istruttore. Nella classifica nazionale della sua specialità il campione di Prata Principato Ultra è settimo assoluto. Antonio Cocozziello in questi giorni si sta preparando per affrontare il campionato italiano che si terrà il prossimo 10 settembre a Bologna.